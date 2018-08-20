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Правоохранители перекрыли центр столицы

Киев • УНН

 • 12696 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Правоохранители перекрыли столичную улицу Крещатик из-за проведения репетиции парада в честь Дня Независимости Украины, сообщает корреспондент УНН.

Правоохранители перекрыли центр столицы

Так, правоохранители уже не пропускают автомобили по улице Крещатик, начиная от Европейской площади и в сторону Бессарабского рынка, и огораживают проезжую часть от пешеходной специальной лентой.

Кроме того, по всей улице, с обеих сторон, уже выставлены правоохранители и бойцы Нацгвардии.

Как сообщал УНН, в понедельник, 20 августа, в столице пройдет вторая репетиция парада, из-за чего движение рядом улиц временно ограничат.

Напомним, появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

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