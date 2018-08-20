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Сьогодні ввечері центр міста перекриють

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Києві тривають підготовчі заходи до святкування Дня незалежності. У понеділок, 20 серпня, у столиці пройде друга репетиція параду, через що рух низкою вулиць тимчасово обмежать. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

Сьогодні ввечері центр міста перекриють

“20 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 20 серпня із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) — Бессарабській площі — вул. Хрещатик — Майдані Незалежності — вул. Хрещатик до Європейської площі.

Крім того, 20 серпня із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 — вул. Маршала Рибалка — вул. В’ячеслава Чорновола — виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Петра Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (на зустрічній смузі) — площа Перемоги (на зустрічній смузі) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222;
  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром “Святошин” — вул. Академіка Туполєва — вул. Стеценка — вул. Д. Щербаківського — проспект Перемоги — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд —вул. В. Чорновола — проспект Перемоги — вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.

Крім того, сьогодні буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Також зазначене обмеження руху транспорту та паркування діятиме 22 серпня.

Раніше киян попередили про артилерійські салюти під час репетицій параду. Як зазначалось, у Києві запланували перекрити рух 18, 20 та 22 серпня.

Як повідомляв УНН, з’явилась програма святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.

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