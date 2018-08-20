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Сегодня вечером центр города перекроют

Киев • УНН

 • 12191 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве продолжаются подготовительные мероприятия к празднованию Дня независимости. В понедельник, 20 августа, в столице пройдет вторая репетиция парада, из-за чего движение на ряде улиц временно ограничат. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

Сегодня вечером центр города перекроют

“20 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта на нескольких улицах”, — говорится в сообщении.

В частности, 20 августа с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) — Бессарабской площади — ул. Крещатик — Майдане Незалежности — ул. Крещатик до Европейской площади.

Кроме того, 20 августа с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

  • во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 — ул. Маршала Рыбалко — ул. Вячеслава Черновола — выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
  • во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — ул. Петра Сагайдачного — ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) — ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (на встречной полосе) — площадь Победы (на встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
  • после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — ул. Сагайдачного — ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) — ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222;
  • во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника): аэродром “Святошин” — ул. Академика Туполева — ул. Стеценко — ул. Д. Щербакивского — проспект Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
  • во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста) — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;
  • после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд -ул. В. Черновола — проспект Победы — ул. Академика Туполева — аэродром “Святошин”.

Кроме того, сегодня будет запрещена парковка и не будут работать парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также указанное ограничение движения транспорта и парковки будет действовать 22 августа.

Ранее киевлян предупредили о артиллерийских салютах во время репетиций парада. Как отмечалось, в Киеве собрались перекрыть движение 18, 20 и 22 августа.

Как сообщал УНН, появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

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