Военная авиация пролетела над Крещатиком во время репетиции парада
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На столичном Крещатике проводят очередную репетицию военного парада в честь Дня Независимости Украины, передает корреспондент УНН.
Сначала на улице Крещатик прошли маршем представители различных силовых структур Украины, в частности Нацгвардии и ВСУ. Вскоре после них главной улице столицы поехала военная техника.
Кроме того, над небом над Киевом пролетели военные самолеты.
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Ранее министр обороны стапени Полторак заявлял, что решение о том, будет ли участвовать авиация ВС ВСУ в военном параде ко Дню Независимости, в ближайшее время примет Президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщал УНН, правоохранители перекрыли столичную улицу Крещатик через проведение репетиции парада в честь Дня Независимости Украины.
Напомним, появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.