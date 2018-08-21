Порошенко запросив киян на парад до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив киян на парад до Дня Незалежності, який відбудеться на Хрещатику 24 серпня. Про це він заявив під час Освітнього форуму, передає УНН.
"Я хочу скористатися цією можливістю і запросити всіх киян на парад на честь річниці нашої Незалежності на Хрещатик 24 серпня. Інших, хто дивиться нас по телевізору, обов’язково подивіться нас по телевізору. Ми всі розуміємо, що мир тим швидше прийде на нашу землю, чим міцнішими, патріотичними, професійними будуть наші Збройні сили", - заявив Президент.
Як повідомляв УНН, 20 серпня на Хрещатику відбулась друга репетиція військового параду до Дня Незалежності.
Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.