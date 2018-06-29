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10 марта, 00:20 • 73286 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118368 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138627 просмотра

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Порошенко призвал мир к решительным действиям в вопросе украинских политзаключенных в РФ

Порошенко призвал мир к решительным действиям в вопросе украинских политзаключенных в РФ

Киев  •  УНН

 • 12209 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что мировое сообщество должно перейти к решительным действиям в вопросе украинских политзаключенных в России, как это было во время отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери в Солсбери. Об этом глава государства написал в сети Facebook, передает УНН.

"Благодарен за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, касающегося украинских узников Кремля. На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - говорится в сообщении.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова пыталась "в ультимативной форме" и с "агрессивным настроем" попасть в политзаключенного Олега Сенцова . Также Москалькова назвала действия Денисовой "непонятными".

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