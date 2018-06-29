Порошенко закликав світ до рішучих дій у питанні українських політв'язнів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що світова спільнота має перейти до рішучих дій у питання українських політв'язнів в Росії, як це було під час отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері. Про це голова держави написав в мережі Facebook, передає УНН.
“Вдячний за згуртованість світової спільноти навколо болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля. На мій погляд, настав час не стільки для заяв та висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь, на зразок масштабної та потужної реакції на отруєння в Солсбері”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова намагалась “в ультимативній формі” та з “агресивним настроєм” потрапити до політв’язня Олега Сенцова. Також Москалькова назвала дії Денісової “незрозумілими”.