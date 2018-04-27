Порошенко призвали создать детские игровые вагоны в поездах

"Что я предлагаю, создать хотя бы по одному детскому вагону игровому на дальние расстояния по Украине (пример: Мариуполь – Одесса, 22 часа, Мариуполь – Львов, 28 часов и найдётся ещё несколько таких длительных маршрутов). Пусть этот вагон будет платным, пусть там будет работать специальный человек", - говорится в сообщении.

Автор петиции, Анна Ландикова, считает, что от такого решения есть несколько положительных моментов – например, среди семей с детьми повысится спрос на "Укрзализныцю", а также остальным пассажирам дети не будут мешать.

Петиция была опубликована 24 апреля, на данный момент собрано 14 подписей из 25 тысяч необходимых.

Напомним, украинцы предлагают Президенту утвердить для российских туристов уплату "утилизационного сбора" в качестве компенсации затрат, понесенных Украиной за утилизацию солдат РФ на Донбассе.