Порошенка закликали створити дитячі ігрові вагони у поїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали створити дитячі ігрові вагони у поїздах далекого слідування. Відповідна петиція опублікована на сайті електронних петицій, передає УНН.
"Що я пропоную, створити хоча б по одному дитячому вагону ігровому на далекі відстані по Україні (приклад: Маріуполь - Одеса, 22 години, Маріуполь - Львів, 28 годин і знайдеться ще кілька таких тривалих маршрутів). Нехай цей вагон буде платним, нехай там буде працювати спеціальна людина", - йдеться в повідомленні.
Автор петиції, Анна Ландікова, вважає, що від такого рішення є кілька позитивних моментів - наприклад, серед сімей з дітьми підвищиться попит на "Укрзалізницю", а також іншим пасажирам діти не будуть заважати.
Петиція була опублікована 24 квітня, на даний момент зібрано 14 підписів з 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, українці пропонують Президенту затвердити для російських туристів сплату "утилізаційного збору" в якості компенсації витрат, понесених Україною за утилізацію солдат РФ на Донбасі.