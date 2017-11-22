Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности. Об этом он сказал во время встречи с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Президент поблагодарил за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Также собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.
"Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
В свою очередь Р.Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украине и в Киеве состоялись "впечатляющие изменения".
П.Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.
Как сообщал УНН, в Великобритании обвинили Россию в кибератаках.