Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности

Президент поблагодарил за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Также собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.

"Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Р.Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украине и в Киеве состоялись "впечатляющие изменения".

П.Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.

Как сообщал УНН, в Великобритании обвинили Россию в кибератаках.