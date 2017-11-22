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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27295 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60513 просмотра

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13:14 • 53443 просмотра

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Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности

Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности. Об этом он сказал во время встречи с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент поблагодарил за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Также собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.

"Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Р.Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украине и в Киеве состоялись "впечатляющие изменения".

П.Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.

Как сообщал УНН, в Великобритании обвинили Россию в кибератаках.

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