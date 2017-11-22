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Порошенко відзначив важливість співпраці зі США у сфері кібербезпеки

Порошенко відзначив важливість співпраці зі США у сфері кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив важливість співпраці України і США у сфері кібербезпеки. Про це він зазначив під час зустрічі з екс-мером Нью-Йорка рудольфом Джуліані, повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Президент подякував за потужну та надійну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Також співрозмовники обговорили шляхи подолання російської агресії проти України.

"Президент відзначив особливу важливість співпраці України та США в сфері кібербезпеки", - сказано у повідомленні.

У свою чергу Р.Джуліані наголосив, що з часу його останнього візиту у 2004 році в Україні і в Києві відбулись "вражаючі зміни".

П.Порошенко також поінформував співрозмовника про хід реформ в Україні.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії звинуватили Росію у кібератаках.

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