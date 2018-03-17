Порошенко отправится в трехдневное турне на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта осуществит государственный визит в Государство Кувейт, а 19-20 марта поедет с официальным визитом в Государство Катар. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.
Программой пребывания в Кувейте предусмотрены переговоры Президента Украины с высшим политическим руководством страны - эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем национальной ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом ас-Сабахом.
Президент Украины также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.
В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов.
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Программой пребывания в Катаре предусмотрены переговоры Главы Украинского государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.
Предполагается также участие Президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.
В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.
Запланировано подписание ряда двусторонних документов.