Порошенко відправиться у триденне турне на Близький Схід

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко 18-19 березня здійснить державний візит до Держави Кувейт, а 19-20 березня поїде з офіційним візитом до Держави Катар. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.

Програмою перебування у Кувейті передбачені переговори Президента України з найвищим політичним керівництвом країни – еміром Кувейту шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, прем’єр-міністром Кувейту Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, головою національної асамблеї Кувейту Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом, віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Сабахом Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Президент України також зустрінеться із керівництвом провідних інвестиційних фондів Кувейту.

У рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-кувейтського співробітництва у торговельно-економічній, військово-технічній, інвестиційній та гуманітарній сферах. Планується підписання низки двосторонніх документів.

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Програмою перебування у Катарі передбачені переговори Глави Української держави з найвищим політичним керівництвом Катару – еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ шейхом Абдуллою бін Насером Аль Тані.

Президент України також проведе окремі зустрічі із виконавчим директором Катарської Інвестиційної Адміністрації шейхом Абдуллою бін Мухаммедом Аль Тані та провідними катарськими бізнесменами.

Передбачається також участь Президента України у відкритті міжнародної агропромислової виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

У рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-катарського співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, сільськогосподарській та інших сферах.

Заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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