Порошенко - украинским паралимпийцам: отличный старт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с прекрасным стартом в Пхенчхане, передает УНН.
"Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые", - написал Порошенко в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец Лукьяненко стал 5-кратным паралимпийским чемпионом
Кроме того, Президент добавил, что страна гордится украинскими паралимпийцами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биатлонистка Шишкова завоевала серебряную награду Паралимпиады в Пхенчхане
Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхан украинцы завоевали 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.
Украина гордится вами! pic.twitter.com/Q00YduB65i