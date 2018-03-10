Порошенко - украинским паралимпийцам: отличный старт

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37729 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53501 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57093 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92947 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103670 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110686 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116985 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133911 просмотра

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Порошенко - украинским паралимпийцам: отличный старт

Порошенко - украинским паралимпийцам: отличный старт

Киев  •  УНН

 • 12180 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с прекрасным стартом в Пхенчхане, передает УНН.

"Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые", - написал Порошенко в Twitter.

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Кроме того, Президент добавил, что страна гордится украинскими паралимпийцами.

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Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхан украинцы завоевали 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Украина гордится вами! pic.twitter.com/Q00YduB65i

- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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