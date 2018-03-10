Порошенко - українським паралімпійцям: чудовий старт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українських паралімпійців з чудовим стартом в Пхьончхані, передає УНН.
"Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові", - написав Порошенко у Twitter.
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Крім того, Президент додав, що країна пишається українськими паралімпійцями.
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Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові.
Україна пишається вами! pic.twitter.com/Q00YduB65i