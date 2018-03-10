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Порошенко - українським паралімпійцям: чудовий старт

Порошенко - українським паралімпійцям: чудовий старт

Київ • УНН

 • 12181 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українських паралімпійців з чудовим стартом в Пхьончхані, передає УНН.

"Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові", - написав Порошенко у Twitter.

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Крім того, Президент додав, що країна пишається українськими паралімпійцями.

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Вітаю українських Паралімпійців з чудовим стартом! В перший день Паралімпійських ігр-2018 в Пхьончхані українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові.

Україна пишається вами! pic.twitter.com/Q00YduB65i

— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

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