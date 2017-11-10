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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27210 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56325 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60424 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53382 просмотра

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Порошенко: Украина уже 2 года не зависит от российского газа

Порошенко: Украина уже 2 года не зависит от российского газа

Киев  •  УНН

 • 8397 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Проезидент Украины Петр Порошенко одобрил энергетическую независимость Украины от российского газа и заявил о планах дальнейшего сотрудничества с международным сообществом. Об этом он сказал на всеукраинском форуме представителей местных общин, передает УНН.

"Кроме дорожного строительства, кроме эффективной инфраструктуры, кроме реформы энергетики, которая на сегодняшний день ликвидирует теневые схемы и обеспечивает эффективную конкурентоспособность нашего государства с одной стороны и энергетическую независимость с другой стороны, 2 года Украина живет, совершенно не завися от поставок российского газа, - сказал он.

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П.Порошенко отметил также еффективнисть сотрудничества украинского правительства с европейским и миждународным сообществом.

"И такое сотрудничество продолжится", - добавил президент.

Как писал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 ноября уменьшился до 16761000000 куб. м.

Украинские Национальные Новости

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