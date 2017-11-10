Порошенко: Украина уже 2 года не зависит от российского газа

"Кроме дорожного строительства, кроме эффективной инфраструктуры, кроме реформы энергетики, которая на сегодняшний день ликвидирует теневые схемы и обеспечивает эффективную конкурентоспособность нашего государства с одной стороны и энергетическую независимость с другой стороны, 2 года Украина живет, совершенно не завися от поставок российского газа, - сказал он.

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П.Порошенко отметил также еффективнисть сотрудничества украинского правительства с европейским и миждународным сообществом.

"И такое сотрудничество продолжится", - добавил президент.

Как писал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 ноября уменьшился до 16761000000 куб. м.