Порошенко: Україна вже 2 роки не залежить від російського газу

“Крім дорожного будівництва, крім ефективної інфраструктури, крім реформи енергетики, яке на сьогоднішній день ліквідує тіньові схеми і забезпечує ефективну конкурентоздатність нашої держави з одного боку і енергетичну незалежність з іншого боку, 2 роки Україна живе, абсолютно не залежачи від поставок російського газу, — сказав він.

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П.Порошенко відзначив також еффективність співпраці українського уряду з европейською та міжнародную спільнотую.

“І така співпраця продовжиться”, — додав президент.

Як писав УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 листопада зменшився до 16,761 млрд куб. м.