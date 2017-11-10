Порошенко: Україна вже 2 роки не залежить від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Проезидент України Петро Порошенко привітав енергетичну незалежність України від російського газу та заявив про плани подальшої співпраці з міжнародною спільнотою. Про це він сказав на всеукраїнському форумі представників місцевих громад, передає УНН.
“Крім дорожного будівництва, крім ефективної інфраструктури, крім реформи енергетики, яке на сьогоднішній день ліквідує тіньові схеми і забезпечує ефективну конкурентоздатність нашої держави з одного боку і енергетичну незалежність з іншого боку, 2 роки Україна живе, абсолютно не залежачи від поставок російського газу, — сказав він.
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П.Порошенко відзначив також еффективність співпраці українського уряду з европейською та міжнародную спільнотую.
“І така співпраця продовжиться”, — додав президент.
Як писав УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 листопада зменшився до 16,761 млрд куб. м.