Порошенко в Мюнхене встретится с руководителями ООН, НАТО, ЕС и США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает УНН.
"В рамках визита Глава государства проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и Североатлантического альянса, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Европейского Союза", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 16 февраля в 18:45 - 19:00 по местному времени (19:45 - 20:00 по Киеву) Президент Украины выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с отдельной речью. Глава государства будет говорить на тему вызовов безопасности в современном мире, отметили в АП.