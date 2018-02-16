Порошенко у Мюнхені зустрінеться з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко в рамках участі у 54-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента, передає УНН.
“У рамках візиту Глава держави проведе двосторонні зустрічі з керівниками ООН та Північноатлантичного альянсу, високими представниками США, керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, 16 лютого о 18:45 — 19:00 за місцевим часом (19:45 — 20:00 за Києвом) Президент України виступить на Мюнхенській конференції з безпеки з окремою промовою. Глава держави говоритиме на тему викликів безпеці у сучасному світі, зазначили в АП.