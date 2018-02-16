Порошенко в Мюнхене: держите открытыми двери в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене призвал держать открытыми двери для Украины в ЕС и НАТО, передает УНН.
"Держите двери открытыми для Украины или в ЕС, или в НАТО. Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок назад и от сохранения статус-кво", - сказал он.
По его мнению, это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, "который основывается на лжи, насилии и неуважении прав человека".
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Также, считает Президент, это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран.
Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.