Порошенко в Мюнхене: держите открытыми двери в ЕС и НАТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67731 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83376 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86075 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108814 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100843 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111716 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134390 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко в Мюнхене: держите открытыми двери в ЕС и НАТО

Порошенко в Мюнхене: держите открытыми двери в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 12129 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене призвал держать открытыми двери для Украины в ЕС и НАТО, передает УНН.

"Держите двери открытыми для Украины или в ЕС, или в НАТО. Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок назад и от сохранения статус-кво", - сказал он.

По его мнению, это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, "который основывается на лжи, насилии и неуважении прав человека".

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Также, считает Президент, это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран.

Напомним, в рамках участия в конференции в Мюнхене Президент Украины проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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