Порошенко у Мюнхені: тримайте відчиненими двері до ЄС та НАТО

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені закликав тримати відчиненими двері для України до ЄС та НАТО. Про це Глава держави сьогодні сказав під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.