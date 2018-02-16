Порошенко у Мюнхені: тримайте відчиненими двері до ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені закликав тримати відчиненими двері для України до ЄС та НАТО. Про це Глава держави сьогодні сказав під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Тримайте двері відчиненими для України чи до ЄС, чи до НАТО. Пам’ятайте, що найбільші здобутки у сфері безпеки ідуть від розширення та трансформації, а не від поступок назад і від збереження статусу-кво”, — сказав він.
На його думку, це дасть шанс зупинити поступ альтернативного порядку денного Кремля, “який засновується на брехні, насильстві і неповазі до прав людини”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко обговорив із генсеком ООН перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі
Також, вважає Президент, це дасть шанс зупинити світову гібридну війну і позбавити Росію інструментів, які вона використовує для дестабілізації наших країн.
Нагадаємо, у рамках участі у конференції у Мюнхені Президент України проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.