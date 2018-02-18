Порошенко в Киеве открыл выставку памяти Героев Небесной Сотни

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67719 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83359 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86056 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108809 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100841 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111716 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134390 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко в Киеве открыл выставку памяти Героев Небесной Сотни

Порошенко в Киеве открыл выставку памяти Героев Небесной Сотни

Киев  •  УНН

 • 10953 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве выставку памяти Героев Небесной Сотни, передает корреспондент УНН.

"Каждый из нас является носителем собственных эпизодов Майдана ... У каждого из нас это стоит перед глазами. Но только художники, благодаря дарованными Богом таланту видят события настолько ярко, настолько многогранно, что помогают почувствовать и осмыслить это абсолютно всем остальным", - сказал Порошенко.

По его словам, среди участников Майдана также было немало творческих личностей.

"Вспомним молодого Героя небесной Сотни Назария Войтовича. -,отметил Президент, - Парень учился на дизайнера, обожал живопись. Герой Небесной Сотни Валерий Брезденюк, - продолжил Порошенко, - владел уникальной технологией рисования на воде. И он, Валерий, своим даром поразил всю страну - стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты". Владимир Мельничук снимал ФИДЕ и делал фото в горячих точках Майдана. И во многих проектах, посвященных Революции Достоинства, посвященных Майдану центральное место занимают произведения Татьяны Чепрасова. И для Александра Тимошенко эта выставка уже двадцать восьмой экспозиция площадных фото ". - добавил Президент.

Напомним, из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве временно закрыто шесть станций метрополитена.

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