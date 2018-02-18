Порошенко в Киеве открыл выставку памяти Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве выставку памяти Героев Небесной Сотни, передает корреспондент УНН.
"Каждый из нас является носителем собственных эпизодов Майдана ... У каждого из нас это стоит перед глазами. Но только художники, благодаря дарованными Богом таланту видят события настолько ярко, настолько многогранно, что помогают почувствовать и осмыслить это абсолютно всем остальным", - сказал Порошенко.
По его словам, среди участников Майдана также было немало творческих личностей.
"Вспомним молодого Героя небесной Сотни Назария Войтовича. -,отметил Президент, - Парень учился на дизайнера, обожал живопись. Герой Небесной Сотни Валерий Брезденюк, - продолжил Порошенко, - владел уникальной технологией рисования на воде. И он, Валерий, своим даром поразил всю страну - стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты". Владимир Мельничук снимал ФИДЕ и делал фото в горячих точках Майдана. И во многих проектах, посвященных Революции Достоинства, посвященных Майдану центральное место занимают произведения Татьяны Чепрасова. И для Александра Тимошенко эта выставка уже двадцать восьмой экспозиция площадных фото ". - добавил Президент.
Напомним, из-за анонимного сообщения о заминировании в Киеве временно закрыто шесть станций метрополитена.