Порошенко у Києві відкрив виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко відкрив у Києві виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні, передає кореспондент УНН.
“Кожен з нас є носієм власних епізодів Майдану... У кожного з нас це стоїть перед очами. Але тільки митці, завдяки дарованими Господом таланту бачать події настільки яскраво, настільки багатогранно, що допомагають відчути та осмислити це абсолютно всім іншим”, — сказав Порошенко.
За його словами, серед учасників Майдану також було чимало творчих особистостей.
“Згадаємо наймолодшого Героя небесної Сотні Назарія Войтовича, зазначив Президент, Хлопець навчався на дизайнера, обожнював живопис. Герой Небесної Сотні Валерій Брезденюк, продовжив Порошенко, володів унікальною технологією малювання на воді. І він, Валерій, своїм даром вразив всю країну — став фіналістом конкурсу „Україна має таланти“. Володимир Мельничук фільмував фідео та робив фото у найгарячіших точках Майдану. І у багатьох проектах, присвячених Революції Гідності, присвячених Майдану центральне місце займають твори Тетяни Чепрасової. І для Олександра Тимошенка ця виставка вже 28-а експозиція Майданних фото”. — додав Президент.
Нагадаємо, через анонімне повідомлення про замінування у Києві тимчасово закрито шість станцій метрополітену.