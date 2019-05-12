Порошенко и Зеленский поздравили украинок с Днем матери

"Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму", - написал Зеленский.



Украинок с Днем матери поздравил также и нынешний президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он написал: "Да безгранична и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку - самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь!"



Как сообщал УНН, в Киеве состоялось торжественное шествие посвященное Дню матери.