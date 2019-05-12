Порошенко та Зеленський привітали українок з Днем матері

"Друзі, сьогодні - День матері. Не забудьте знайти особливі слова для тих, хто подарував нам з вами життя. Для них ми назавжди - діти. Вони люблять кожного з нас просто за те, що ми є. Вони люблять нас такими, якими ми є. Не забудьте подякувати своїй мамі", - написав Зеленський.



Українок з Днем матері привітав також і чиний Президент України Петро Порошенко. На свої сторінці у Facebook він написав: "Та безмежна та жертовна любов, яку материнське серце дарує своїй дитині – найсильніше почуття на землі. І ніщо не може перевершити цю дану Господом любов!"



Як повідомляв УНН, в Києві відбулася урочиста хода присвячена Дню матері.