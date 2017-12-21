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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Порошенко и Фриланд скоординировали дальнейшие шаги относительно миротворцев на Донбассе

Киев • УНН

 • 11840 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд скоординировали дальнейшие шаги по размещению миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

Порошенко и Фриланд скоординировали дальнейшие шаги относительно миротворцев на Донбассе

"С целью содействия мирному урегулированию было скоординировано дальнейшие шаги по продвижению инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении.

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В АПУ отметили, что Фриланд также проинформировала о тесной координации подходов с США, в частности во время встречи с Госсекретарем Р.Тиллерсон 19 декабря.

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Также отмечается, что стороны обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, что было спровоцированно нарушением режима прекращения огня пророссийскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов.

Отдельное внимание было уделено намерениям России подорвать имплементацию Минских договоренностей, в частности, путем выхода из СЦКК.

Украинские Национальные Новости

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