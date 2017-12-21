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Порошенко та Фріланд скоординували подальші кроки щодо миротворців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд скоординували подальші кроки щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.

Порошенко та Фріланд скоординували подальші кроки щодо миротворців на Донбасі

“З метою сприяння мирному врегулюванню було скоординовано подальші кроки щодо просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону”, — йдеться у повідомленні.

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В АПУ зазначили, що Христя Фріланд також поінформувала про тісне координування підходів зі США, зокрема під час зустрічі з Держсекретарем Р.Тіллерсоном 19 грудня.

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Також зазначається, що сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню проросійськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів.

Окрему увагу було приділено намірам Росії підірвати імплементацію Мінських домовленостей, зокрема, шляхом виходу з СЦКК.

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