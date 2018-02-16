Порошенко сегодня поедет в Литву

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67703 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83340 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86032 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100839 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104757 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111714 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134389 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику 16 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"16 февраля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Визит состоится по приглашению президента Литовской Республики Дали Грибаускайте", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов ЕС.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе встретится с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи Главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции, в том числе не исключил встречи Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.

Украинские Национальные Новости

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