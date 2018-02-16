Порошенко сегодня поедет в Литву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику 16 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"16 февраля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Литовскую Республику для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Визит состоится по приглашению президента Литовской Республики Дали Грибаускайте", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов ЕС.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе встретится с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи Главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции, в том числе не исключил встречи Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.