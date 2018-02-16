Порошенко сьогодні поїде до Литви

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Литовську Республіку 16 лютого. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

"16 лютого 2018 року Президент України Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Литовську Республіку з метою участі в урочистих заходах з нагоди відзначення 100-річчя відновлення Литовської Держави. Візит відбудеться на запрошення президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що у цих заходах також візьмуть участь глави низки інших європейських держав, а також керівники інституцій ЄС.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься з Президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів також анонсував зустрічі Глави держави з іншими світовими лідерами на полях Мюнхенської конференції, в тому числі не виключив зустріч Президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Додамо, Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбудеться 16-18 лютого.

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