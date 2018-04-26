Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Строительство хранилища ядерных отходов в Украине означает еще одну, ядерную, независимость от Российской Федерации. Об этом во время совещания в 32-й годовщины Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"За 26 лет нашей независимости Украина, мощная страна с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имела собственного хранилища хранения отработанного ядерного топлива. Кому это было выгодно - чтобы мы все время были на игле у Москвы... По 200 млн ежегодно мы платили. Оплачивали и сейчас платим. И никто не понимает, что строительство даже самого современного хранилища окупается за полтора-два года. С полноценным стартом реализации строительства хранилища наше государство получит еще одну, ядерную независимость от России", - заявил Порошенко.
Напомним, Президент Порошенко анонсировал указ о реабилитации зоны отчуждения.