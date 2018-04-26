Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от России

"За 26 лет нашей независимости Украина, мощная страна с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имела собственного хранилища хранения отработанного ядерного топлива. Кому это было выгодно - чтобы мы все время были на игле у Москвы... По 200 млн ежегодно мы платили. Оплачивали и сейчас платим. И никто не понимает, что строительство даже самого современного хранилища окупается за полтора-два года. С полноценным стартом реализации строительства хранилища наше государство получит еще одну, ядерную независимость от России", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Порошенко анонсировал указ о реабилитации зоны отчуждения.