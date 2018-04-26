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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от России

Киев • УНН

 • 11388 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Строительство хранилища ядерных отходов в Украине означает еще одну, ядерную, независимость от Российской Федерации. Об этом во время совещания в 32-й годовщины Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от России

"За 26 лет нашей независимости Украина, мощная страна с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имела собственного хранилища хранения отработанного ядерного топлива. Кому это было выгодно - чтобы мы все время были на игле у Москвы... По 200 млн ежегодно мы платили. Оплачивали и сейчас платим. И никто не понимает, что строительство даже самого современного хранилища окупается за полтора-два года. С полноценным стартом реализации строительства хранилища наше государство получит еще одну, ядерную независимость от России", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Порошенко анонсировал указ о реабилитации зоны отчуждения.

Украинские Национальные Новости

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