Порошенко розповів, як Україна отримає "ядерну незалежність" від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Будівництво сховища ядерних відходів в Україні означає ще одну, ядерну, незалежність від Російської Федерації. Про це під час наради до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"За 26 років нашої незалежності Україна, потужна країна з ядерною енергетикою, була єдиною в світі країною, яка не мала власного сховища зберігання відпрацьованого ядерного палива. Комусь це було вигідно – щоб ми весь час були на голці в Москві… По 200 млн щорічно ми сплачували. Сплачували і зараз сплачуємо. І ніхто не розуміє, що будівництво навіть найсучаснішого сховища окупається за півтора-два роки. З повноцінним стартом реалізації будівництва сховища наша держава отримає ще одну, ядерну незалежність, від Росії", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, Президент Порошенко анонсував указ щодо реабілітації зони відчуження.