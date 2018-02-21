Порошенко рассказал, что его машину обстреляли во время посещения госграницы в 2014 году

“Я принял решение посетить границу Украины. Посетить Изварино. Где моя машина, по сообщению моего помощника, была обстреляна. Во время проведения встречи с жителями поселка Изварино, также были провокационные выступления людей, которые пересекли границу с российской стороны”, — рассказал П.Порошенко.

По словам Главы государства, на Востоке страны имели места скоординированные действия неизвестных провокаторов.

"Очевидно, происходили очень скоординированные меры на востоке нашего государства: в Донецке, Луганске, Запорожье, Днепропетровске, в Одессе. Которые продолжались не только в течение февраля-марта, а продолжались в апреле и мае. Во время моего пребывания в Луганске в апреле, когда я прилетел в заблокированный луганский аэропорт - у меня была запланирована встреча с преподавательским составом Луганского университета, который расположен рядом с захваченным зданием СБУ. Молодые люди пытались заблокировать проведение встречи и чувствовалось, что их действия скоординированы", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 21 февраля Оболонский райсуд Киева начал допрос Порошенко в деле госизмене Януковича в режиме видеоконференции.