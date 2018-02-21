Порошенко розповів, що його машину обстріляли під час відвідання держкордону в 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Під час відвідування селища Ізварино в 2014 році машина Петра Порошенко була обстріляна. Про це Президент Петро Порошенко заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Я прийняв рішення відвідати кордон Україн Відвідати Ізварино. Де моя машина, за повідомленням мого помічника, була обстріляна. Під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварино, також були провокаційні виступи людей, які перетнули кордон з російського боку”, — розповів П.Порошенко.
За словами Глави держави, на Сході країни мали місця скоординовані дії невідомих провокаторів.
“Очевидно, відбувалися дуже скоординовані заходи на сході нашої держави: в Донецьку, Луганську, Запорожжі, Дніпропетровську, в Одесі. Які тривали не лише протягом лютого-березня, а продовжувалися в квітні і травні. Під час мого перебування в Луганську у квітні, коли я прилетів в заблокований луганський аеропорт — у мене була запланована зустріч з викладацьким складом луганського університету, який розташований поруч із захопленим будинком СБУ. Молодики намагалися заблокувати проведення зустрічі і відчувалося, що їхні дії скоординовані”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 21 лютого Оболонський райсуд Києва почав допит Порошенка у справі держзради Януковича в режимі відеоконференції.