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Порошенко розповів, що його машину обстріляли під час відвідання держкордону в 2014 році

Порошенко розповів, що його машину обстріляли під час відвідання держкордону в 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Під час відвідування селища Ізварино в 2014 році машина Петра Порошенко була обстріляна. Про це Президент Петро Порошенко заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“Я прийняв рішення відвідати кордон Україн Відвідати Ізварино. Де моя машина, за повідомленням мого помічника, була обстріляна. Під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварино, також були провокаційні виступи людей, які перетнули кордон з російського боку”, — розповів П.Порошенко.

За словами Глави держави, на Сході країни мали місця скоординовані дії невідомих провокаторів.

“Очевидно, відбувалися дуже скоординовані заходи на сході нашої держави: в Донецьку, Луганську, Запорожжі, Дніпропетровську, в Одесі. Які тривали не лише протягом лютого-березня, а продовжувалися в квітні і травні. Під час мого перебування в Луганську у квітні, коли я прилетів в заблокований луганський аеропорт — у мене була запланована зустріч з викладацьким складом луганського університету, який розташований поруч із захопленим будинком СБУ. Молодики намагалися заблокувати проведення зустрічі і відчувалося, що їхні дії скоординовані”, — повідомив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 21 лютого Оболонський райсуд Києва почав допит Порошенка у справі держзради Януковича в режимі відеоконференції.

Українські Національні Новини

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