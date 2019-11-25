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Порошенко рассказал, что не обсуждал "Бурисму" с адвокатом Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что не обсуждал с личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани компанию по добыче газа "Бурисма" и Байденов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что дважды встречался с Руди Джулиани, который обещал ему, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной", - говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос, просил что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко заявил: "... я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины". Порошенко также добавил, что Джулиани не поднимал вопрос "Бурисмы" или Байденов.

"Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели как объект российской агрессии, что стало причиной введения санкций против России, пока та не оставит украинскую территорию? Теперь мы переключаем наше внимание на так называемый "Украина-гейт". Кто в этом заинтересован? Украина ? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Один человек - тот, который сидит в России", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина сегодня как никогда стремится стать членом европейского сообщества.

"Украинский народ не имеет никаких иллюзий. Количество людей, ждущих членства Украины в Европейском союзе почти 70 процентов. Мы сегодня являемся одной из наиболее европейско-оптимистичных наций из всех стран Европы. Поэтому так важно, чтобы двери ЕС оставались для нас открытыми. Поэтому что это является мотивирующим фактором", - сказал экс-президент.

По словам Порошенко, Европа не может быть в безопасности, если Украина не является членом НАТО.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США получил аудио- и видеозаписи, и фотографии, предоставленные комитету Львом Парнасом, помощником личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который, вероятно, сыграл ключевую роль в его усилиях по расследованию дел бывшего вице-президента Джо Байдена в Украине.

Украинские Национальные Новости

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