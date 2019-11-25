Порошенко розповів, що не обговорював "Бурісму" з адвокатом Трампа

"Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Руді Джуліані, який обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною", - йдеться в повідомленні.

На уточнюючі запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, Порошенко заявив: "…я не можу уявити такого типу розмов зі мною як з президентом України". Порошенко також додав, що Джуліані не піднімав питання "Бурісми" чи Байденів.

"Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як обєкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий "Україна-ґейт". Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить в Росії", - зазначив Порошенко.

За його словами, Україна сьогодні як ніколи прагне стати членом європейської спільноти.

"Українській народ не має ніяких ілюзій. Кількість людей, які прагнуть членства України в Європейському союзі майже 70 відсотків. Ми сьогодні є однією з найбільш європейсько-оптимістичних націй зі всіх країн Європи. Тому так важно, щоб двері Європейського Союзу залишались для нас відкритими. Тому що це є мотивуючим фактором" - сказав експрезидент.

За словами Порошенка, Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Конгресу США отримав аудіо- та відеозаписи, та фотографії, надані комітету Львом Парнасом, помічником особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, який, ймовірно, зіграв ключову роль в його зусиллях по розслідуванню справ колишнього віце-президента Джо Байдена в Україні.