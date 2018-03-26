Порошенко рассказал о роли Нацгвардии в освобождении Донбасса

"Уже четыре года подряд Национальная гвардия остается крайне важной составляющей Объединенных сил, которые выполняют ответственные боевые задачи. Сегодня, когда мы меняем формат операции по возвращению контроля над захваченными территориями в соответствии с законом (о реинтеграции Донбасса - ред.)... В этих условиях роль Национальной гвардии в освобождении Донбасса остается неизменно чрезвычайно важной", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.