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Порошенко розповів про роль Нацгвардії у звільненні Донбасу

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Національна гвардія України посідає вкрай важливу роль у визволенні Донбасу в умовах зміни формату операції з повернення контролю над захопленими територіями. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 4-ої річниці Національної гвардії України заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Уже чотири роки поспіль Національна гвардія залишається вкрай важливою складовою Об’єднаних сил, які виконують відповідальні бойові завдання. Сьогодні, коли ми змінюємо формат операції з повернення контролю над захопленими територіями відповідно до закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.)… У цих умовах роль Національної гвардії у визволенні Донбасу залишається незмінно надзвичайно важливою", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент назначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва.

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