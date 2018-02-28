Порошенко рассказал, когда инициирует перед ВР вопрос об автономии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко инициирует вопрос о национально-культурную автономию Крыма перед Верховной Радой Украины, как только рабочая группы примет окончательный вариант. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
"Я не вижу предложений рабочей группы, они должны быть утверждены Конституционной комиссией. Я немедленно после нашей встречи обращусь к Конституционной комиссии для того, чтобы она провела публичное обсуждение предложения рабочей группы, и как только будет окончательный вариант, как я и обещал, вопрос о национально-культурной автономии, внесении изменений в Конституцию мной будет инициировано перед Верховной Радой, я очень надеюсь, что ВР поддержит это предложение", - заявил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Конституционная комиссия создала рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки к разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым" о праве крымскотатарского народа на самоопределение.