Порошенко рассказал, когда инициирует перед ВР вопрос об автономии Крыма

"Я не вижу предложений рабочей группы, они должны быть утверждены Конституционной комиссией. Я немедленно после нашей встречи обращусь к Конституционной комиссии для того, чтобы она провела публичное обсуждение предложения рабочей группы, и как только будет окончательный вариант, как я и обещал, вопрос о национально-культурной автономии, внесении изменений в Конституцию мной будет инициировано перед Верховной Радой, я очень надеюсь, что ВР поддержит это предложение", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Конституционная комиссия создала рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки к разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым" о праве крымскотатарского народа на самоопределение.