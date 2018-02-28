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Порошенко розповів, коли ініціює перед ВР питання про автономію Криму

Порошенко розповів, коли ініціює перед ВР питання про автономію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко ініціює питання щодо національно-культурну автономію Криму перед Верховною Радою України, як тільки робоча групи прийме остаточний варіант. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.

“Я не бачу пропозицій робочої групи, вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої зустрічі звернусь до Конституційної комісії, для того, щоб вона провела публічне обговорення пропозиції робочої групи, і як тільки буде остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національно—культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційоване перед Верховною Радою, я дуже сподіваюсь, що ВР підтримає цю пропозицію”, — заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Конституційна комісія створила робочу групу, яка розроблятиме зміни та доповнення до Розділу Х Конституції України “Автономна Республіка Крим” щодо права кримськотатарського народу на самовизначення.

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