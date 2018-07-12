Порошенко рассказал, чего ожидает от переговоров Трампа и Путина

“Обычно я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет. Но в то же время пессимистических сюрпризов тоже не будет. Это будет просто встреча, начало дискуссии. Начало дискуссии не приведет к реальным результатам”, - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, Д.Трамп сообщил, что во время встречи с В.Путиным будет обсуждать ситуацию в Украине и требовать от него взять ответственность за совершенные преступления.

Напомним, Д.Трамп и В.Путин встретятся в Хельсинки 16 июля.