Порошенко розповів, чого очікує від переговорів Трампа і Путіна

“Зазвичай я дуже оптимістична людина. Але, на жаль, оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі не буде. Але в той же час песимістичних сюрпризів теж не буде. Це буде просто зустріч, початок дискусії. Початок дискусії не призведе до реальних результатів”, — заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп повідомив, що під час зустрічі з В.Путіним обговорюватиме ситуацію в Україні та вимагатиме від нього взяти відповідальність за скоєні злочини.

Нагадаємо, Д.Трамп і В.Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня.