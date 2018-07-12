Порошенко розповів, чого очікує від переговорів Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко не очікує ні оптимістичних, ні песимістичних сюрпризів від зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це він заявив під час саміту НАТО, передає УНН.
“Зазвичай я дуже оптимістична людина. Але, на жаль, оптимістичних сюрпризів з Гельсінкі не буде. Але в той же час песимістичних сюрпризів теж не буде. Це буде просто зустріч, початок дискусії. Початок дискусії не призведе до реальних результатів”, — заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп повідомив, що під час зустрічі з В.Путіним обговорюватиме ситуацію в Україні та вимагатиме від нього взяти відповідальність за скоєні злочини.
Нагадаємо, Д.Трамп і В.Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня.