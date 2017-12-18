Порошенко начал встречу с президентом Португалии

Как сообщается, глава государства вместе с женой Мариной Порошенко прибыли во дворец "Белейн", где их встретил Марсело Ребелу ди Соза.

Состоялась официальная церемония встречи, прозвучали гимны Украины и Португалии. Главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула.

"После этого началась встреча Президентов Украины и Португалии в узком кругу, также запланированы переговоры в расширенном составе", - отметили в пресс-службе.

По итогам переговоров лидеры государств проведут встречу с представителями СМИ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко вечером 17 декабря прибыл с официальным визитом в Португалии.