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Порошенко розпочав зустріч з президентом Португалії

Порошенко розпочав зустріч з президентом Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повідомляється, Глава держави разом з дружиною Мариною Порошенко прибули до палацу “Белейн”, де їх зустрів Марсело Ребелу ді Соза.

Відбулась офіційна церемонія зустрічі, пролунали гімни України та Португалії. Глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти.

"Після цього розпочалася зустріч Президентів України та Португалії у вузькому колі, також заплановані переговори у розширеному складі", - наголосили у прес-службі.

За підсумками переговорів лідери держав проведуть зустріч із представниками ЗМІ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко увечері 17 грудня прибув з офіційним візитом до Португалії.

Українські Національні Новини

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