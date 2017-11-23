Порошенко начал рабочий визит в Брюссель

Во время визита запланированы переговоры Президента с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров Восточного партнерства.

При этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что П.Порошенко уже начал встречу с королем Бельгии.

Отметим, Президент Украины выступит на пленарном заседании саммита на тему “Достижения с момента Рижского саммита и определения новых приоритетов”. Планируется также выступление во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств ЕС и стран-партнеров на тему “Работаем вместе над общими европейскими вызовами”.

Как сообщал УНН, Украина ожидает от саммита “Восточного партнерства”, который состоится 24 ноября в Брюсселе, расширение финансово-инвестиционной помощи, важных политических решений ожидать от него не стоит.