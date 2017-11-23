Порошенко розпочав робочий візит до Брюсселя

Під час візиту заплановані переговори Президента з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів Східного партнерства.

При цьому прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко повідомив, що П.Порошенко вже розпочав зустріч з королем Бельгії.

Зазначимо, Президент України виступить на пленарному засіданні саміту на тему “Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів”. Планується також виступ під час робочого обіду за участі глав держав та урядів ЄС і країн-партнерів на тему “Працюємо разом над спільними європейськими викликами”.

Як повідомляв УНН, Україна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі, розширення фінансово-інвестиційної допомоги, важливих політичних рішень очікувати від нього не варто.