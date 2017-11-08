Порошенко: Совет Европы признал прогресс украинских реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко приветствовал решение Комитета министров Совета Европы по Украине и поблагодарил за высокую оценку украинских реформ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Приветствую решение Комитета министров Совета Европы по Украине. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией РФ", - написал П.Порошенко.
По его словам, решение СЕ подчеркивает ответственность России за выполнение минских договоренностей, прежде всего о прекращении огня и отводе войск.
"Совет Европы признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности в перезагрузке Верховного суда", - отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит тесное взаимодействие с Советом Европы для "реформ, внедрения европейских стандартов и противодействия российской агрессии".
Как сообщал УНН, в РФ не собираются делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ.