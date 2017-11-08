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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27201 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46921 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56309 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60415 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53382 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95105 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100355 просмотра

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Порошенко: Совет Европы признал прогресс украинских реформ

Порошенко: Совет Европы признал прогресс украинских реформ

Киев  •  УНН

 • 7317 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко приветствовал решение Комитета министров Совета Европы по Украине и поблагодарил за высокую оценку украинских реформ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приветствую решение Комитета министров Совета Европы по Украине. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией РФ", - написал П.Порошенко.

По его словам, решение СЕ подчеркивает ответственность России за выполнение минских договоренностей, прежде всего о прекращении огня и отводе войск.

"Совет Европы признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности в перезагрузке Верховного суда", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит тесное взаимодействие с Советом Европы для "реформ, внедрения европейских стандартов и противодействия российской агрессии".

Как сообщал УНН, в РФ не собираются делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ.

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