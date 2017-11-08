Порошенко: Рада Європи визнала прогрес українських реформ

"Вітаю рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо України. Дякую за високу оцінку українських реформ та підтримку у боротьбі з агресією РФ", - написав П.Порошенко.

За його словами, рішення РЄ підкреслює відповідальність Росії за виконання мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню та відведення військ.

"Рада Європи визнала прогрес, досягнутий у децентралізації, антикорупційній та судовій реформі, зокрема у перезавантаженні Верховного суду", - зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна продовжить тісну взаємодію з Радою Європи для "реформ, впровадженні європейських стандартів та протидії російській агресії".

Як повідомляв УНН, у РФ не збираються робити внески до Ради Європи до повернення в ПАРЄ.