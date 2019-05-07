Порошенко провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Жан-Клод Юнкер поздравил свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям. Он подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Порошенко поблагодарил Трюдо за неизменную поддержку Украины как на международной арене, так и в вопросе содействия демократическим преобразованиям в Украине.