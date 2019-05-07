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Порошенко провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії

Порошенко провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

"Жан-Клод Юнкер привітав вільні та демократичні президентські вибори в Україні, що підтвердили відданість держави європейським демократичним цінностям. Він підтвердив, що ЄС продовжить рішучу підтримку України та українського народу на шляху реформ та європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Раніше Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Порошенко подякував Трюдо за незмінну підтримку України як на міжнародній арені, так і в питанні сприяння демократичним перетворенням в Україні.

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