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Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Порошенко подякував Трюдо за незмінну підтримку України як на міжнародній арені, так і в питанні сприяння демократичним перетворенням в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

“Сторонами було наголошено, що за минулі п’ять років Особливе партнерство між Україною та Канадою набуло нової якості. Було обговорено підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 2-4 липня 2019 року в Торонто”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що глава канадського уряду особливо відзначив, що за п’ять останніх років Україна досягла більший прогрес у реформах, ніж за всі попередні роки незалежності.

“Співрозмовники відзначили успішну імплементацію двосторонньої Угоди про зону вільної торгівлі, що сприяє створенню робочих місць та зростанню добробуту громадян обох держав. Петро Порошенко особливо відзначив роль Канади у посиленні оборонних спроможностей Збройних сил України, свідченням чого є діяльність тренувальної місії UNIFIER”, — додається у повідомленні.

Сторони також детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Було висловлено сподівання, що Канада займе принципову позицію в питанні посиленні санкційного тиску на Москву у відповідь на так звані паспортні укази Кремля. Наголошувалося також на важливості звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

Зокрема, повідомляється, що "Прем’єр-міністр Канади привітав демократичний та конкурентний характер президентської кампанії в Україні".

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і діючим Президентом Петром Порошенком.

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