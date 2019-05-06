КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Порошенко подякував Трюдо за незмінну підтримку України як на міжнародній арені, так і в питанні сприяння демократичним перетворенням в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.